Крымский полуостров: погода 9 апреля

В ближайшие трое суток в Крыму, благодаря области повышенного давления, сохранится сухая и теплая погода.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на побережье до +14°; днем +18…+23°, в горах +11…+16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.