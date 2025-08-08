Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 9 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:30 08.08.2025

В  предстоящие выходные дни (9-10 августа) область повышенного атмосферного давления, тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму сухую и жаркую погоду.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, 9 августа  местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на  побережье до 25°; днем 29…34°, в горах 23…28°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

