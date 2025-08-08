Крымский полуостров: погода 9 августа

В предстоящие выходные дни (9-10 августа) область повышенного атмосферного давления, тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму сухую и жаркую погоду.
Ветер северо-западный 7-12 м/с, 9 августа местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на побережье до 25°; днем 29…34°, в горах 23…28°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
