Крымский полуостров: погода 9 декабря

Местами пройдут дожди, днем 10 декабря в связи с прохождением холодного атмосферного фронта дожди ожидаются повсеместно. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер 9 декабря северо-восточный, 10-11 декабря западный, северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +7…+12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.