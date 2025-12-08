Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 9 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:31 08.12.2025

В ближайшие трое суток 9-11 декабря в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут дожди, днем 10 декабря в связи с прохождением  холодного атмосферного фронта дожди ожидаются повсеместно. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен  туман. Ветер 9 декабря северо-восточный, 10-11 декабря западный, северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +7…+12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

