Крымский полуостров: погода 9 декабря

В ближайшие трое суток 9-11 декабря в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.
Местами пройдут дожди, днем 10 декабря в связи с прохождением холодного атмосферного фронта дожди ожидаются повсеместно. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер 9 декабря северо-восточный, 10-11 декабря западный, северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +7…+12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
