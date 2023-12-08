Крымский полуостров: погода 9 декабря

В выходные дни (9-10 декабря) в Крыму сохранится облачная и дождливая погода, обусловленная влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов.

В отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +7…+12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.