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ский полуостров: погода 9 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 9 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:01 08.12.2023

В выходные дни  (9-10 декабря) в Крыму сохранится облачная и дождливая погода, обусловленная влиянием малоподвижных  атмосферных фронтальных разделов.

В отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +7…+12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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