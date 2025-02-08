Крымский полуостров: погода 9 февраля

В воскресенье (9 февраля) сохранится холодная, ветреная погода.
Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье 0…-2°, днем -4…+1°, на южном побережье +3…-5°. В понедельник (10 февраля) ветер ослабеет и составит 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму