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Крымский полуостров: погода 9 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 9 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:48 08.02.2025

В воскресенье (9 февраля) сохранится холодная, ветреная погода.

Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье 0…-2°, днем -4…+1°, на южном побережье  +3…-5°. В понедельник (10 февраля) ветер ослабеет и составит 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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