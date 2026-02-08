Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 9 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:17 08.02.2026

В понедельник 9 февраля холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу.

Ветер  ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -1…-6°, на ЮБК +1…+6°.  В последующие два дня погоду Крыма будет определять область высокого давления. Без осадков. Воздух  в дневные часы начнет прогреваться и к 11 февраля  температура составит +2…+7°, в горах 0…-2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

