Крымский полуостров: погода 9 февраля

Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -1…-6°, на ЮБК +1…+6°. В последующие два дня погоду Крыма будет определять область высокого давления. Без осадков. Воздух в дневные часы начнет прогреваться и к 11 февраля температура составит +2…+7°, в горах 0…-2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

