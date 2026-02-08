Крымский полуостров: погода 9 февраля

В понедельник 9 февраля холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу.
Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -1…-6°, на ЮБК +1…+6°. В последующие два дня погоду Крыма будет определять область высокого давления. Без осадков. Воздух в дневные часы начнет прогреваться и к 11 февраля температура составит +2…+7°, в горах 0…-2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму