Крымский полуостров: погода 9 февраля

В ближайшие трое суток (9-11 февраля) в Крыму сохранится по-весеннему теплая и сухая погода.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха в пятницу: ночью +4…+9°; днем +12…+17°, в горах +6…+11°. В выходные дни воздух прогреется еще на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.