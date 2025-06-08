Крымский полуостров: погода 9 июня

В ближайшие сутки 9 июня на полуострове сохранится жаркая погода, обусловленная тропической воздушной массой, малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 24°; днем 30…35°, в горах 23…28°. Со вторника 10 июня на смену тропической воздушной массе постепенно начнет поступать воздух умеренных широт. Преимущественно без осадков, лишь днем вероятны локальные грозовые дожди. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха существенно не изменится; максимальная понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».