Крымский полуостров: погода 9 июня

Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы пройдут кратковременные дожди, 9 июня местами сильные, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с, при грозах усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, в горах 9…11°; днем 23…28°, в горах 17…22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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