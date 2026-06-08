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Крымский полуостров: погода 9 июня

Крымский полуостров: погода 9 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:58 08.06.2026

В ближайшие двое суток (9 и 10 июня) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы пройдут кратковременные дожди, 9 июня местами сильные, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с, при грозах усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, в горах 9…11°; днем 23…28°, в горах 17…22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

 

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