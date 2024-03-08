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ский полуостров: погода 9 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 9 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:02 08.03.2024

В выходные дни (9-10 марта) сохранится преимущественно сухая погода, лишь ночью 9 марта в южных районах пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер северо-западный  5-10 м/с. Температура воздуха 9 марта ночью -4…+1°, на южном побережье до +5°; днем +5…+10°; в горах 0…+4°. В воскресенье, 10 марта, ночная температура воздуха понизится до -1…-6°, на ЮБК до…+5°; дневная повысится до +8…+13°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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