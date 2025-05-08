Крымский полуостров: погода 9 мая

В праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода.

Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы местами сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем +16…+21°, в горах +10…+15°. 10 мая характер погоды не изменится.Местами будут отмечаться кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура ночью не изменится, в дневные часы понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».