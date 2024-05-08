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ский полуостров: погода 9 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 9 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:10 08.05.2024

В праздничный день 9 мая область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную  погоду.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с.  Температура воздуха ночью +8… +13°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°. В последующие двое суток без осадков, ночью похолодает до +3…+8°, на побережье до +11°, дневная температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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