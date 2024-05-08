Крымский полуостров: погода 9 мая

В праздничный день 9 мая область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8… +13°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°. В последующие двое суток без осадков, ночью похолодает до +3…+8°, на побережье до +11°, дневная температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».