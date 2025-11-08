Крымский полуостров: погода 9 ноября

В воскресенье 9 и понедельник 10 ноября преимущественно без осадков, лишь ночью в понедельник в Крыму вероятен небольшой дождь.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +14…+19°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Крымский полуостров: погода 8 ноября

