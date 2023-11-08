Крымский полуостров: погода 9 ноября

В ближайшие сутки, 9 ноября, погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт, который вызовет на полуострове дожди, ночью и утром местами сильные; днем осадки постепенно прекратятся.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с, в южных, восточных районах и в горах сильный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°; днем 11…16°, в горах 5…10°. В последующие сутки без осадков. Ночная температура воздуха понизится и составит -1…4°, дневная существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.