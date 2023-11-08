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ский полуостров: погода 9 ноября
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 9 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:56 08.11.2023

В ближайшие сутки, 9 ноября, погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт, который вызовет на полуострове дожди, ночью и утром местами сильные; днем осадки постепенно прекратятся.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с, в южных, восточных районах и в горах сильный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°; днем 11…16°, в горах 5…10°. В последующие сутки без осадков. Ночная температура воздуха понизится и составит -1…4°, дневная существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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