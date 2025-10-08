Крымский полуостров: погода 9 октября

Температура воздуха 9 октября: ночью 12…15°, в горах 8…11°; днем 17…21°, в горах 9…14°. В последующие сутки ночная температура воздуха без существенных изменений, дневная понизится на 3-4°. Неустойчивый характер погоды сохранится и в предстоящие выходные дни (11-12 октября), — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В четверг и пятницу — 9-10 — октября зона холодного атмосферного фронта обусловит на полуострове дожди, местами сильные, вероятны грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с (умеренный), в отдельных районах 15-20 м/с (сильный).

