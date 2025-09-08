Крымский полуостров: погода 9 сентября

Днем 8, ночью 9 сентября местами пройдут кратковременные грозовые дожди; днем 9 в течение суток 10 сентября дожди распространятся на большую часть территории полуострова, местами достигнут значений сильных. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха 8 сентября ночью 11…16°, на побережье до 21°; днем 24…29°, в горах 17…22°. 9-10 сентября минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная понизится на 2-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В ближайшие 2 суток (9-10 сентября) погода в Крыму будет определяться тыловой частью циклона, образовавшегося над юго-восточной частью Черного моря.

