Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 9 сентября
Новости Республики
9 сентября – день памяти Анфисы и Пимена. Рябины предложить?
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 9 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 23:16 08.09.2025

В ближайшие 2 суток (9-10 сентября) погода в  Крыму будет определяться тыловой частью циклона, образовавшегося над юго-восточной частью Черного моря.

Днем 8, ночью 9 сентября местами пройдут кратковременные грозовые дожди; днем 9 в течение суток 10 сентября дожди распространятся  на большую часть территории полуострова,  местами достигнут значений  сильных. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха 8 сентября ночью 11…16°, на побережье до 21°; днем 24…29°, в горах 17…22°. 9-10 сентября  минимальная температура воздуха существенно не  изменится,  максимальная понизится  на 2-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 3 августа
Просмотры: 2 121

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x