Крымский полуостров: погода 9 января

В ближайшие двое суток 9 и 10 января в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов Балканского циклона.

9 января резко похолодает. Дождь, перейдет в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах пройдут очень сильные осадки. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, в горах -4…-6°; днем +0…+5°, в горах -2…-4°. 10 января ночью временами мокрый снег, снег, гололедица; днем дождь, местами сильный. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью существенно не изменится, днем повысится до +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

