Крымский полуостров: погода на 20 марта

До конца рабочей недели в Крыму сохранится сухая прохладная погода.

Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, в горах -6…-8°; днем 20 марта +5…+10°, в горах -1…+4°, в последующие дни дневные температуры повысятся на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 18 марта

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