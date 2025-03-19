Крымский полуостров: погода на 20 марта

До конца рабочей недели в Крыму сохранится сухая прохладная погода.
Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, в горах -6…-8°; днем 20 марта +5…+10°, в горах -1…+4°, в последующие дни дневные температуры повысятся на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму