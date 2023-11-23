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ский полуостров: погода на 24 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода на 24 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:11 23.11.2023

24 ноября в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха повысится и составит: ночью 0…5°, на южном побережье до 8°; днем 10…15°, в горах 3…8°.Ночью 23 ноября атмосферный холодный фронт средиземноморского циклона все еще будет оказывать влияние на погоду Крыма. Ночью дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Днем погода улучшиться, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, ночью порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на побережье до 6°; днем 2…7°, в горах около 0°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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