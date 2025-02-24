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Крымский полуостров: погода на 25 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода на 25 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:28 24.02.2025

В ближайшие двое суток (25-26 февраля) в Крыму сохранится холодная погода, преимущественно без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью 25 февраля местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье 0…-3°; днем +1…+6°, в горах -2…-7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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