Крымский полуостров: погода на 25 февраля

В ближайшие двое суток (25-26 февраля) в Крыму сохранится холодная погода, преимущественно без осадков.
На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью 25 февраля местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье 0…-3°; днем +1…+6°, в горах -2…-7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму