Крымский полуостров: погода на 27 сентября

Сухая погода сохранится в Крыму до конца текущей недели, благодаря влиянию антициклона.
В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Ночью прохладно 9…14°, на южном и восточном побережье до 19°; днем воздух прогреется до 22…27°, в горах до 16…21°. В предстоящие выходные дни будет по-летнему тепло и солнечно, дневная температура воздуха повысится еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму