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Крымский полуостров: погода на 27 сентября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода на 27 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:37 26.09.2024

Сухая погода сохранится в Крыму до конца текущей недели, благодаря влиянию антициклона.

В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Ночью прохладно 9…14°, на южном и восточном побережье до 19°; днем воздух прогреется  до 22…27°, в горах до 16…21°. В предстоящие выходные дни будет по-летнему тепло и солнечно, дневная температура воздуха повысится еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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