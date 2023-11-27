Крымский полуостров: погода на 28 ноября

28 ноября в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, днем 5…10°; в горах ночью и днем -2…-4°. Во вторник, 29 ноября, погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидаются дожди, местами сильные. Ветер юго- западный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°; днем 9…14°, в горах 3…8°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.