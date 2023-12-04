Крымский полуостров: погода на 5 декабря

Во вторник, (5 декабря), область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду.

В отдельных районах ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, на южном побережье 0…+2°; днем +3…+8°, в горах 0…-3°. В среду, (6 декабря), без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами сильный (15-17 м/с). Температура воздуха ночью повысится на 2-3°, днем существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.