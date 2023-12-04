Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода на 5 декабря
актуально в республике
ский полуостров: погода на 5 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода на 5 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:27 04.12.2023

Во вторник, (5 декабря), область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду.

В отдельных районах ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, на южном побережье 0…+2°; днем +3…+8°, в горах 0…-3°. В среду, (6 декабря), без осадков. Ветер северо-восточный умеренный,  днем местами сильный (15-17 м/с). Температура воздуха ночью повысится на 2-3°, днем существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.