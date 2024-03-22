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ский полуостров: погода в 23 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода в 23 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:37 22.03.2024

В ближайшие двое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков, лишь ночью 23 марта местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха  ночью 0…+5°, в горах -1…-3°; днем +7…+12°, в горах 0…+5°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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