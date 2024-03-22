Крымский полуостров: погода в 23 марта

В ближайшие двое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков, лишь ночью 23 марта местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, в горах -1…-3°; днем +7…+12°, в горах 0…+5°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.