Крымский полуостров: погода в Крыму 13 мая

В ближайшие двое суток (13-14 мая) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местам до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье до +12°, в степных и предгорных районах заморозки до -2°; днем 13 мая +15…+20°, в горах +5…+10°, 14 мая +12…+17°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».