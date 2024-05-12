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фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода в Крыму 13 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:59 12.05.2024

В ближайшие двое суток (13-14 мая) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местам до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье до +12°, в степных и предгорных районах заморозки до -2°; днем 13 мая +15…+20°, в горах +5…+10°, 14 мая +12…+17°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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