Крымский полуостров: погода 28 октября

В субботу в Крыму без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный, днем западный 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°; днем 19…24°, в горах 13…18°. В воскресенье и в начале следующей рабочей недели сохранится теплая и сухая погода. Ветер восточный 6-11 м/с. Ночная температура воздуха понизится до 7…12°, днем воздух прогреется до 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.