Крымский полуостров: погода в Крыму 3 декабря

Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем +10…+14°, в горах +4…+9°. В последующие сутки (4 декабря), благодаря влиянию Азиатского антициклона, ожидается сухая погода. Восточный ветер в степных и предгорных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.