Крымский полуостров: погода в Крыму 3 декабря

В среду (3 декабря) ночью местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятен туман; днем без существенных осадков.
Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем +10…+14°, в горах +4…+9°. В последующие сутки (4 декабря), благодаря влиянию Азиатского антициклона, ожидается сухая погода. Восточный ветер в степных и предгорных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков крыма — здесь.
