Крымский полуострова: погода 9 августа

В пятницу (9 августа) и в предстоящие выходные дни (10-11 августа) в Крыму сохранится теплая и преимущественно сухая погода.

Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 24°; днем 28…33°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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