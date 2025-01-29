Крымский проект «Класс гостеприимства» завоевал Премию Правительства РФ в области

28 января заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко наградил команду учебного центра «Академия гостеприимства» курорта «Мрия» , за образовательный проект «Класс гостеприимства». Премию присудили за создание условий для успешного профориентации молодежи, формирование у нее философии гостеприимства как образа мышления через вовлечение в профессии гостиничной индустрии.
Премия проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Список победителей был утверждён распоряжением Председателя Правительства Михаила Мишустина.
Лауреатами премии стали авторы 10 успешных проектов, которые внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Среди них – инициативы по созданию новых туристических объектов, инновационные цифровые решения, обучающие программы, популяризация событийного туризма, а также разработка туристических продуктов, доступных для всех, включая людей с ограниченными возможностями.
Проект «Класс гостеприимства» в Крыму направлен на создание условий для успешной социализации и профессионального самоопределения подростков. Программа проекта состоит из 9 модулей, каждый из которых посвящен отдельному направлению в сфере гостеприимства и профессиям в данной сфере. (Награждаемые – Вистунова Н.А., Колесникова Д.С., Петрова А.С., Пономарева Е.В.).
Как отмечают сотрудники Учебного центра «Академии гостеприимства», старт проекту был дан в 2022 году, тогда создали профильный класс с дисциплинами, связанными со сферой гостеприимства и туризма. Начинание было поддержано Министерством образования РК и Министерством курортов и туризма Крыма. Наряду с практикой на объектах гостеприимства и туризма Крыма проект формирует национальную ценность гостеприимства региона и страны, мотивирует к выбору востребованных профессий и влияет на снижение кадрового голода.
За два года к проекту присоединились пять учебных заведений региона, эксперты «Академии гостеприимства» провели четыре «Класса гостеприимства» для 123 детей. Вместе с этим была реализована экспресс-программа «Учим мечтать» для 2 тыс. школьников. По данным учебного центра, 70% обучившихся ребят хотят связать жизнь с индустрией гостеприимства. Кроме школьников в проекте участвовали 240 педагогов со всей России, они посещали уроки «Класса гостеприимства» и тематические стажировки. Также наставники провели 37 занятий для 120 маленьких воспитанников дошкольных учреждений.
Как отметила заместитель генерального директора по стратегическому развитию курорта «Мрия» Наталья Вистунова, премия Правительства РФ в области туризма — это не только признание, но и результат большой работы команды курорта над развитием кадрового потенциала индустрии гостеприимства. В проект приглашаются и другие объекты индустрии для того, чтобы превратить российский сервис в международный бренд.
Победители премии получают денежный приз – 1 млн рублей. В 2024 году на рассмотрение совета по присуждению премий было представлено 88 проектов.
В настоящее время ведется прием заявок на получение премии Правительства России в сфере туризма 2025 года. Проекты, номинируемые на Премию, должны быть реализованы на практике не менее чем за год до начала приема заявок. Работы принимаются до 1 марта 2025 года. Подробнее – в объявлении о начале сбора заявок на соискание премий Правительства Российской Федерации в области туризма в 2025 году.
источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Правительства России
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