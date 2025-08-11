Прямо сейчас:
Крымский производитель сыров -призер премии «Экспортер года» в ЮФО
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:20 11.08.2025

Крымское предприятие завоевало 3-е место в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)» в категории «Крупный бизнес» на окружном этапе Всероссийской премии «Экспортер года» в Южном федеральном округе (ЮФО). Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Церемония награждения победителей состоялась накануне в Волгограде. Предприятие специализируется на экспорте мягких, полутвердых и твердых сыров.

Крымские производители из года в год подтверждают высокое качество и натуральность своей продукции, и яркое свидетельство конкурентоспособности крымских товаров на международном рынке. Это также доказывает, что, несмотря на существующие вызовы, крымский бизнес успешно осваивает новые рынки и уверенно наращивает экспортный потенциал региона, — отметила Ирина Кивико.

Вице-премьер подчеркнула, что Правительство Республики Крым оказывает всестороннюю поддержку предприятиям-экспортерам, предоставляя доступ к различным инструментам финансирования, консультационным услугам и участию в международных выставках.

Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше крымских компаний смогли заявить о себе на мировом рынке. Уверена, что у крымского экспорта большое будущее, — добавила Ирина Кивико.

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших выдающихся результатов в экспортной деятельности. Премия проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития Российской Федерации Минсельхоза России.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК

Просмотры: 6

