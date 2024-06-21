Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит Бекир Сеферов

В диспансере хороший трудовой коллектив, но эффективность работы учреждения нужно повышать. Комфорт пациентов, в том числе психологический, – в приоритете. Уверен, что Бекир Джелялович, как один из лучших онкологов республики с большим опытом, сможет разрешить все проблемные вопросы, – заявил Глава Крыма, отметив, что все необходимое содействие будет оказано.
В свою очередь, Бекир Сеферов выразил признательность Главе республики за оказанное доверие, добавив, что поставленные задачи понятны и будут исполнены.
В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: здравоохранение Крыма