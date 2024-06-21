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ский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит Бекир Сеферов

Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит Бекир Сеферов

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:23 21.06.2024

Глава Республики Крым провел встречу с Бекиром Сеферовым, который возглавит ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова». В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы развития области онкологии в республике. Сергей Аксёнов подчеркнул, что повышение качества услуг здравоохранения, оказываемых в онкодиспансере, – важная задача, стоящая перед новым руководством.

В диспансере хороший трудовой коллектив, но эффективность работы учреждения нужно повышать. Комфорт пациентов, в том числе психологический, – в приоритете. Уверен, что Бекир Джелялович, как один из лучших онкологов республики с большим опытом, сможет разрешить все проблемные вопросы, – заявил Глава Крыма, отметив, что все необходимое содействие будет оказано.

В свою очередь, Бекир Сеферов выразил признательность Главе республики за оказанное доверие, добавив, что поставленные задачи понятны и будут исполнены.

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В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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