Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова возглавит Бекир Сеферов

В диспансере хороший трудовой коллектив, но эффективность работы учреждения нужно повышать. Комфорт пациентов, в том числе психологический, – в приоритете. Уверен, что Бекир Джелялович, как один из лучших онкологов республики с большим опытом, сможет разрешить все проблемные вопросы, – заявил Глава Крыма, отметив, что все необходимое содействие будет оказано.