Крымский Росреестр: кадастровый учет и регистрация прав на объекты недвижимости станут основными задачами

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества станут основными государственными услугами, которые будет предоставлять заявителям Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым с января 2026 года. Поскольку Росреестр скоро придет на смену ликвидируемому Государственному комитету по государственной регистрации и кадастру Республики Крым , отвечаем на часто задаваемые вопросы, поступающие в госорган.

Управление Росреестра по Республике Крым является территориальным органом Росреестра – федерального органа исполнительной власти, с подчинением его центральному аппарату. Специалисты теруправления Росреестра будут рассматривать заявления и документы, поступающие на оформление имущественных прав и сделок из МФЦ «Мои документы» или электронным способом. Эти услуги были основополагающими и в деятельности Госкомрегистра. Напомним, кадастровый учет подразумевает внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают его существование с определенными характеристиками (кадастровый номер, площадь, адрес и др.) или прекращение существования объекта. Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним с обязательным проведением правовой экспертизы документов – это признание и подтверждение государством возникновения, изменения, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество, ограничений прав и обременений имущества. Без госрегистрации правообладатель не может полноценно распоряжаться своей недвижимостью: продавать, дарить, менять, сдавать в аренду и др.

Отметим, что переделывать правоустанавливающие документы, оформленные Госкомрегистром в период своей работы, правообладателям не нужно. Фактически в Крыму сменится только орган регистрации прав, порядок осуществления госрегистрации прав и программный комплекс ФГИС ЕГРН останутся прежними.

В Управлении Росреестра по РК будет аппарат из более чем 20 разных отделов, сохранится сеть территориальных отделов в каждом регионе республики. Головное здание Росреестра останется в Симферополе по привычному адресу на ул. Крылова, 162. Территориальные отделы Управления Росреестра будут находиться по тем же адресам, что и терподразделения Госкомрегистра.

Сотрудники крымского Росреестра будут осуществлять следующие функции и задачи:

— государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет недвижимости;

— ведение ЕГРН (кроме реестра границ);

— выявление и устранение технических и реестровых ошибок в сведениях ЕГРН;

— принятие на учет бесхозяйных недвижимых вещей;

— федеральный государственный земельный контроль (надзор);

— федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,

— федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков;

— федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров;

— проведение государственной экспертизы землеустроительной документации.

Добавим, что предоставление сведений из ЕГРН (выписок, копий документов) не будет входить в полномочия Управления Росреестра. Этим направлением будет заниматься крымский филиал публично-правовой компании «Роскадастр».

Подробнее о том, какие задачи стоят перед филиалом «Роскадастра» в Республике Крым, мы сообщим в следующих информационных материалах.

