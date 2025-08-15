В Крыму за четыре года выявили более 47 000 правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

В Республике Крым продолжается работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. На протяжении последних четырех лет органы местного самоуправления активно проверяют списки домов, квартир и земельных участков, сведения о которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Изначальный перечень для городских и районных администраций региона насчитывал порядка 1,7 млн. объектов без прав и в настоящее время муниципалитетам осталось проанализировать информацию в отношении еще 627 тысяч объектов. Процесс выявления собственников предполагает поиск информации в архивах, направление запросов в налоговые органы, Социальный фонд РФ, МВД, нотариусам и т.д.

Каждому потенциальному правообладателю местная администрация направляет решение о выявлении его в качестве собственника недвижимости. Если гражданин с таким решением не согласен, он может предоставить обоснованные возражения о том, что недвижимость ему больше не принадлежит. Таковых возражений, например, за всё время поступило чуть более 7,7 тысяч. При отсутствии возражений сведения о правообладателях и их имуществе вносятся в ЕГРН и далее информация передается в налоговые органы. Всего за 4 года реализации Федерального закона № 518-ФЗ специалистами Госкомрегистра внесены в ЕГРН сведения о более чем 47 тысячах выявленных правообладателей, — сообщила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

Проводимая работа поможет повысить достоверность сведений ЕГРН и позволит избежать неправомерного начисления имущественного или земельного налогов. Хочется отметить, крымчане активно взаимодействуют с местными властями в этом направлении. После проведенных представителями администраций разъяснительных бесед тысячи граждан обратились в МФЦ с заявлением о регистрации прав собственности в соответствии с российским законодательством.

Откладывать вопрос со внесением сведений в ЕГРН для условной отсрочки налоговой нагрузки – это не выход. Сведения об имуществе граждан рано или поздно внесут в налогооблагаемую базу, при этом установленная Федеральным законом № 518-ФЗ процедура выявления правообладателей не является государственной регистрацией права собственности, без которой, как известно, полноценно распорядиться своим имуществом (продать, подарить, завещать) не получится, — отмечает руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.

Весь комплекс мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в Крыму планируется завершить до конца 2026 года.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю

