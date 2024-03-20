Крымский Росздравнадзор передал три автомобиля бойцам на фронт

Сразу три автомобиля «Рено» передал коллектив территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым бойцам на передовую в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Авто помогут крымским штурмовикам, десантникам и добровольческому подразделению на Запорожском и Херсонском направлениях СВО.

Авто на фронте – расходный материал, основная цель для дронов и важный помощник в выполнении боевых миссии. Машины остаются одним из самых актуальных видов народной помощи, и мы очень признательные коллективам федеральных учреждений, которые активно передают технику ребятам, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Торжественная передача стала возможной благодаря поручению Правительства РФ, давшего возможность передавать авто от федеральных ведомств в Народный фронт для бойцов. Крымским бойцам уже передали 5 авто в рамках этого проекта, процесс активно продолжается.

В каждом авто запасная резина и набор для ремонта и первой медицинской помощи для ребят.

Мы сражаемся не за ресурсы, мы стоим здесь за будущее нашей страны и наших детей. Помощь каждого – это вклад в наше общее будущее. А машины действительно очень нужны при выполнении боевых задач, спасибо всем неравнодушным людям, — поблагодарили за помощь крымские штурмовики.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму