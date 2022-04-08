Крымский «Санаторий «Прибой» готовят к летнему сезону

В ГАУ РК «Санаторий «Прибой» в преддверии летнего сезона проведены подготовительные мероприятия. Так, по словам его директора Николая Папенина, выполнен косметический ремонт в зданиях и помещениях. Улучшены условия пребывания пациентов в номерах. Приобретено новое медицинское оборудование, готов к работе новый аптечный пункт на территории санатория.

Как отметил директор, на базе учреждения возобновили работу лечебные отделения, в том числе, гериатрии, дневного стационара, где проходят санаторно-курортное лечение пациенты с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезной этиологии, постковидным синдромом, заболеваниями периферической нервной системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Санаторий располагает современной лечебной базой, оснащенной всей необходимой медицинской аппаратурой. Физиотерапевтическое отделение имеет кабинеты электролечения, светолечения, грязелечения и водолечения, ингаляторий и другие, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Для проведения процедур по климатолечению, принятия морских и воздушных ванн санаторий располагает собственным прекрасным песчаным пляжем.

Для рассмотрения вопроса о выделении путевки на курс лечения в санатории «Прибой» необходимо обращаться в медицинскую организацию по месту жительства, где пациент состоит на диспансерном учете. Вместе с тем, можно получить курсовку на лечение, то есть возможность прохождения оздоровительных процедур без проживания.