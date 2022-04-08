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Крымский "Санаторий "Прибой" готовят к летнему сезону
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Крымский «Санаторий «Прибой» готовят к летнему сезону

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:52 08.04.2022

В ГАУ РК «Санаторий «Прибой» в преддверии летнего сезона проведены подготовительные мероприятия. Так, по словам его директора Николая Папенина, выполнен косметический ремонт в зданиях и помещениях. Улучшены условия пребывания пациентов в номерах. Приобретено новое медицинское оборудование, готов к работе новый аптечный пункт на территории санатория.

Как отметил директор, на базе учреждения возобновили работу лечебные отделения, в том числе, гериатрии, дневного стационара, где проходят санаторно-курортное лечение пациенты с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезной этиологии, постковидным синдромом, заболеваниями периферической нервной системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Санаторий располагает современной лечебной базой, оснащенной всей необходимой медицинской аппаратурой. Физиотерапевтическое отделение имеет кабинеты электролечения, светолечения, грязелечения и водолечения, ингаляторий и другие, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Для проведения процедур по климатолечению, принятия морских и воздушных ванн санаторий располагает собственным прекрасным песчаным пляжем.

Для  рассмотрения вопроса о  выделении  путевки на курс лечения в санатории «Прибой»  необходимо  обращаться в медицинскую организацию по месту   жительства, где пациент состоит на диспансерном учете. Вместе с тем, можно получить курсовку на лечение, то есть возможность прохождения оздоровительных процедур без проживания.


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