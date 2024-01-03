Крымский шахматист Сергей Карякин отреагировал на угрозы, которые он получает за поддержку СВО

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил в интервью РИА Новости, что полностью осознает реальность всех угроз в свой адрес и в отношении семьи за открытую поддержку СВО и принимает соответствующие меры безопасности.

Уроженец Симферополя Карякин с первых дней публично поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (FIDE) и пропустил турнир претендентов на мировую корону. Позднее Карякин заявил, что в международных турнирах принципиально будет играть только под флагом России, а не в нейтральном статусе по решению FIDE. Гроссмейстер не раз посещал новые российские регионы с гуманитарной миссией.

Полностью с вами согласен, что это не мифические угрозы, а абсолютно реальные. Определенные меры для защиты себя и своей семьи я принимаю, но не хотел бы сейчас ничего конкретизировать. В любом случае я фиксирую все угрозы, которые мне поступают, советуюсь с юристами и передаю информацию в определенные силовые структуры, — сказал Карякин.

Крымский шахматист, который, хоть и живет в другом регионе, но регулярно бывает на полуострове, совсем недавно побывал в «Артеке», где вместе с ребятами пек пироги для наших воинов – участников СВО.

Он постоянно принимает участие в патриотических, гуманитарных миссиях, так или иначе связанных с темами спецоперации и жизни новых регионов. Чего стоит только один проект «Донецкая смена», направленный на отдых и реабилитацию детей с линии боевого соприкосновения…

Но тут уж «как в жизни»: добро – наказуемо. Гроссмейстер стал объектом хейтинга со стороны «не братьев».

Я благодарен всем людям за поддержку, потому что на меня, особенно в первые дни и месяцы проведения СВО, велась очень мощная психологическая атака. Было очень сложно, но помощь многих помогла мне пережить этот трудный момент. Я не могу всего рассказывать, но несколько раз мне звонили с прямыми угрозами. И потом уже соответствующие специалисты занимались решением этих вопросов, — отметил собеседник агентства.

Полностью интервью с Карякиным читайте на сайте rsport.ria.ru.

Фото: страницы Карякина в Telegram и ВКонтакте, пресс-служба МДЦ «Артек».