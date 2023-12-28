В преддверии Нового года артековцы передали участникам СВО пироги и сувениры

Гостями Международного детского центра «Артек» стали представитель Центрального штаба Народного фронта, гроссмейстер Сергей Карякин и глава регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская. Они встретились с детьми и приняли участие в кулинарном мастер-классе. Для участников специальной военной операции артековцы передали вкусные пироги и сувениры, в которые вложили доброту и любовь, чтобы подарить частичку домашнего тепла защитникам Родины.

Для военных важна любая помощь. Они чувствуют, что люди их поддерживают, в том числе дети, в руках которых будущее России. Наши защитники очень ценят подарки, сделанные ребятами, – поделился Сергей Карякин.

Вместе с артековцами Сергей Карякин и Алла Вертинская приняли участие в кулинарном мастер-классе. Событие организовано совместно с ЗАО «Комбинат дошкольного питания». Взрослые и юные кулинары приготовили три пирога: один с мясом и картофелем, второй с сыром и картофелем, а третий с яблоками. Участники мастер-класса познакомились с рецептами, подготовили тесто и ингредиенты под руководством профессионалов.

В завершении мастер-класса дети передали гостям пироги, сделанные в столовой «Артека». Вкусные угощения доставят участникам специальной военной операции, которые стоят на защите Родины.

Я живу в ДНР, и мне очень хочется порадовать солдат, которые защищают мой город, меня. Хочу пожелать им крепкого здоровья, сил, веры в себя и в нашу победу, – поделился Федор из Донецка.

Вместе с Аллой Вертинской артековцы детского лагеря «Морской» обсудили события Крымской весны, текущую деятельность Народного фронта по обработке обращений граждан, а также сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы Президента Российской Федерации.

Говорили и о поддержке участников СВО. Алла Вертинская рассказала о поездках на передовую и передаче помощи защитникам Родины, отметила важность участия детей в таких акциях. Артековцы передали гостье новогодние открытки и сувениры, которые ребята из разных детских лагерей сделали для военнослужащих.

Дети своими руками сделали сувениры, которые мы обязательно передадим на фронт. В преддверии новогодних праздников это очень актуально и нужно. Для наших защитников очень важна такая поддержка, – отметила глава регионального исполкома Народного фронта в Крыму.

Ребята надеются, что их подарки, изготовленные с большой любовью, повысят настроение защитникам Родины.

У нас состоялась очень интересная встреча, я узнала много исторических фактов, познакомилась с деятельностью Народного фронта, также больше узнала о наших бойцах, об их быте, подвигах. Сегодня мы передали им поделки, которые от всего сердца создавали артековцы, а также письма с добрыми пожеланиями. Важно, чтобы у наших защитников было тепло на душе, – сказала Алевтина Бураева из Пензы.

Все подарки детей активисты Народного фронта передадут участникам СВО.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».