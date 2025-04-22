Крымский школьник Ярослав Резников — победитель Национальной технологической олимпиады

Соревновательный трек НТО для учащихся 8-11 классов проходил в течение двух месяцев в 11 регионах России. За это время юные инженеры смогли проявить себя в самых разных направлениях: от VR до урбанистики.

Во время заключительных этапов НТО школьники работали в командах и решали реальные инженерные задачи. Всего в финалах олимпиады в этом сезоне приняли участие порядка 2000 учащихся 8-11 классов из 72 регионов России и еще трех стран: Беларуси, Казахстана и Туркменистана.

По словам генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина, по итогам марафона финалов более 450 участников стали победителями и призерами. У ребят появилась возможность получить дополнительные баллы ЕГЭ по профильному предмету, а студенты смогут воспользоваться преимуществами при поступлении в магистратуру или пройти стажировку в ведущих компаниях страны.

В учебном 2024/2025 году Национальная технологическая олимпиада отмечает свое десятилетие. За это время первые командные инженерные соревнования в стране смогли собрать огромное сообщество молодых и амбициозных ребят –– более 880 тысяч школьников и студентов. НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Движения Первых, Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). Организационный комитет олимпиады возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По информации пресс-службы Президентской платформы «Россия – страна возможностей»