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Крымский спорт: погода 2 августа

Крымский спорт: погода 2 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:47 01.08.2025

В субботу 2 августа в Крыму сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°, на побережье до 25°; днем 29…34°, в горах 23…28°. В воскресенье и понедельник 3-4 августа  атмосферный фронтальный раздел (тропический) вызовет кратковременные грозовые дожди, днем 3 августа и ночью 4 августа  в южных, центральных и восточных районах сильные ливни с  грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен крупный град. Температурный фон останется прежним, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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