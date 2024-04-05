Крымский спорт: погода 6 апреля

В субботу — 6 апреля — погоду Крыма определит область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +17…+22°, в горах +10…+15°. В воскресенье, в зоне атмосферного фронта в отдельных районах полуострова возможны кратковременные дожди.Температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».