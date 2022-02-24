«Крымский студенческий десант РСО»: работа во имя сохранения истории о защитниках Отечества

В Крыму проходит Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», объединившая 168 крымских студентов ведущих вузов Республики Крым.

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» — это масштабная добровольческая трудовая акция, в которой участвуют бойцы студенческих отрядов со всей страны. Деятельность направлена на проведение добровольческих акций по благоустройству населенных пунктов, уборке, благоустройству и ремонту памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание помощи людям преклонного возраста, детям и ветеранам войны, популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».

В День защитника Отечества семь отрядов Крымского студенческого десанта РСО работали на Памятнике солдатам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в с. Ровное Красногвардейского района; Братской могиле советских воинов, погибших в боях за Керчь, в с. Опасное; Памятнике трудящимся химзавода, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины, в г. Саки; Братской могиле советских воинов на старом кладбище в г. Джанкое; Мемориале жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный» в с. Мирное Симферопольского района.

Особое внимание участников акции уделяется ветеранам, труженикам тыла, пенсионерам и людям с ограниченными физическими возможностями. Так в ходе работ бойцы Крымского студенческого десанта РСО навестили в с. Ровное Красногвардейского района ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Валентину Михайловну Меренкову, чтобы помочь в уборке придомовой территории,, колке дров, а также послушать истории о войне и подарить немного тепла и уюта, которых иногда так не хватает старшему поколению.

День защитника Отечества для многих превратился в праздник, в который принято поздравлять мужчин. Но для нас это день тех, кто своим трудом и кровью в боях и сражениях, в заводских цехах, в госпиталях защищал нашу Родину. Мы хотим, чтобы об этих людях, прежде всего, помнили в День защитника Отечества. Поэтому и трудимся в этот день и вносим свою лепту в сохранении памяти о настоящих защитниках нашего Отечества, – отмечает командир ОСД «Аляска» Диана Еремян.

В Республике Крым акция проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»



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