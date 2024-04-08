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ский театр кукол представил в Ялте постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Крымский театр кукол представил в Ялте постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Театры Крыма 22:56 08.04.2024

Крымский академический театр кукол впервые в Ялте на сцене Театра им. А. П. Чехова представил премьеру прошлого сезона — постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки», в основу которой легли три повести Николая Гоголя «Пропавшая грамота», «Майская ночь» и «Сорочинская ярмарка».

Крымский театр кукол представил в Ялте постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Творчество Николая Гоголя, существующее на грани двух миров, завораживает своей загадочностью и всегда привлекает читателей и зрителей.

Крымский театр кукол представил в Ялте постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Творческая работа авторской группы из Москвы: режиссера, лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Натальи Пахомовой, художника Никиты Нестерова, композитора Никиты Ермакова, режиссера по пластике Максима Пахомова и художника по свету Александра Рязанцева удивила зрителей столичным уровнем постановки, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Крымский театр кукол представил в Ялте постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки»

В спектакле заняты заслуженные артисты Республики Крым Александр Рассоха и Виталия Таранова, артисты Егор Макаров, Александр Донсков, Владимир Алешин, Юлия Яценко и Екатерина Ляднова.

Крымский театр кукол представил в Ялте постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Фото: Крымский академический театр кукол

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