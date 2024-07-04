Крымский центр «Импульс» стал партнером Общества «Знание» в области просветительской деятельности

Как рассказывает Наталья Кармазина, региональный центр «Импульс» активно поддерживает просветительские проекты Общества «Знание» в Крыму, выступает в качестве соорганизатора и участника образовательных проектов для подрастающей молодежи.

К примеру, в июне для участников смен регионального центра «Импульс» при непосредственной поддержке филиала Общества «Знание» проведены тематические мероприятия профориентационной и патриотической направленности.

Соглашение предполагает сотрудничество организаций по различным отраслям, в частности, объединение усилий в расширении лекторского сообщества Российского Общества «Знание» и создание условий для их профессионального роста, распространение знаний об истории страны и её достижениях, также объективное освещение тех или иных исторических фактов и событий

Также в рамках взаимодействия стороны намерены расширить практику просветительской работы среди молодежи, применяя новые подходы, инструментарий, темы выступлений, которые соответствуют интересам аудитории.

Напомним, ранее подобное соглашение Общество «Знание» заключило с Симферопольским колледжем сферы обслуживания и дизайна.

По информации филиала Общества «Знание» в Республике Крым