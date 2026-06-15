Крымский Центр крови и РКБ им. Н. А. Семашко награждены Благодарностью Правительства РФ

Коллективы ГБУЗ РК «Центр крови» и ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» награждены Благодарностью Правительства Российской Федерации за заслуги в охране здоровья населения и большой вклад в развитие службы крови. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Развитие донорского движения в нашей республике демонстрирует высокие результаты. Ежегодно более 24 тысяч крымчан становятся донорами крови и её компонентов, а в Федеральном регистре доноров костного мозга на сегодняшний день состоят свыше 4 тысяч жителей полуострова, — рассказал министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.

Глава крымского Минздрава также отметил, что значимый вклад в сохранение жизни пациентов с заболеваниями крови вносит коллектив отделения гематологии РКБ им. Н. А. Семашко. Благодаря высочайшему профессионализму специалистов отделения, крымчане, а таже жители Херсонской и Запорожской областей получают качественную высокотехнологичную медицинскую помощь.

Поздравляю коллективы Центра крови и РКБ им. Н. А. Семашко с высокой государственной наградой! Благодарю коллег за верность призванию, самоотдачу и ежедневный труд ради спасения человеческих жизней. Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья и новых профессиональных достижений на благо жителей Крыма!, — отметил Алексей Натаров.

источник: Министерство здравоохранения Крыма

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