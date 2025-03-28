Крымский цикл публикаций «Победа в лицах»: ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский

Иван Ефимович родился в 1926 году. В первый год войны в город Прилуки, в котором он жил вместе с мамой и младшей сестрой, зашли немцы.

После освобождения Черниговской области Иван Ефимович был призван в Красную армию. Он воевал в Западной Украине, прошел с боями Польшу и Германию. В начале мая 1945 года, выходя вместе с полком из окружения, получил тяжелое ранение. Семья получила похоронку и считала его погибшим.

После выздоровления Иван Ефимович продолжил служить Отечеству. До 1956 года он очищал территорию Западной Украины от бандеровских банд. Был отмечен высокими наградами, среди которых орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также орден Трудового Красного Знамени.

Выйдя в запас, Иван Ефимович устроился фрезеровщиком на машиностроительном предприятии во Львове и проработал там 40 лет, пройдя путь от простого рабочего до начальника цеха и заместителя директора. Его завод выпускал продукцию для космической отрасли, поэтому ветеран был знаком со многими космонавтами, в том числе с легендарным Германом Титовым.

Сергей Аксёнов отметил, что сегодня Иван Ефимович живет в Евпатории.

В 2024 году ветеран присутствовал на параде Победы в Москве. Его жизнь, его мужество, верность долгу и любовь к Родине – пример для всех нас, – акцентировал Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым