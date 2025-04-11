Крымский цикл публикаций » Победа в лицах»: ветеран Великой Отечественной войны Иван Евтушенко

Иван Семенович родился в 1925 году. Его детство и юношеские годы прошли в Симферополе. Здесь он пережил тяжелый период нацистской оккупации.

Сразу после освобождения города, в апреле 1944 года, молодой человек был призван в ряды Красной армии. А уже в мае он в составе 561 стрелкового полка 91 стрелковой Мелитопольской Краснознаменной дивизии принял участие в освобождении Севастополя. Его боевой путь продолжился в Прибалтике, где он получил тяжелое ранение в ногу.

После выздоровления Иван Семенович был демобилизован и вернулся в Крым.

За мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, Иван Семенович был в том числе награжден медалью «За отвагу», а за добросовестный труд в послевоенные годы – медалью «За трудовую доблесть».

Сергей Аксёнов добавил, что в 2022 году ветерану была вручена медаль «За защиту Республики Крым».

Жизнь Ивана Семеновича – достойный пример самоотверженного служения Родине и в военные годы, и в мирное время, – подчеркнул Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым