Крымский турбизнес приглашают принять участие в конкурсе «Gold Brand»

Организаторами конкурса туристических брендов «Gold Brand» выступает оргкомитет Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России» и Международная туристская лига экспертов «Евразия». На конкурс принимаются проекты презентаций туристических брендов. Они могут быть как от одной, так и от нескольких организаций или одного частного лица, а также группы лиц, объединенных в одну команду.

Победителей определят в 40 конкурсных категориях. Так, будут названы туристические бренды региона, города, района и отдельной локации, а также бренды в сфере событийного, промышленного, экологического, приключенческого, экстремального, рекреационного, спортивного, сельского, культурно-познавательного, образовательного, делового, религиозного и других видов туризма.

Кроме того, жюри выберет лучшие бренды межрегионального, регионального, городского и районного туристического маршрута (экскурсии), лучшие отельные, санаторно-курортные, музейные, ресторанные бренды и т.д.

Сроки приема заявок и презентаций брендов – до 1 августа. Участие в конкурсе бесплатное на всех этапах его проведения. В финале, который состоится в августе-сентябре, участники будут защищать свои проекты и отвечать на вопросы экспертов. Онлайн формат защиты проектов не предусмотрен.

Ознакомиться с информацией о мероприятии, положением конкурса и требованиями к участникам можно на странице сайта www.турбренд.рф. Здесь же будет размещена программа, точное место проведения финала, списки финалистов, расписание. Оперативную информацию можно найти в Telegram-канале – https://t.me/divorussia.

© Туристический портал Республики Крым, Светлана Мальцева

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК