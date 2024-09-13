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Крымский ТЮЗ и галерея "Ха-Ра-Шо" открывают новый сезон

Крымский ТЮЗ и галерея «Ха-Ра-Шо» открывают новый сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 12:46 13.09.2024

Новый сезон для Крымского ТЮЗ и галереи «Ха-Ра-Шо» начнётся так:

15 сентября в 15:00 – открытие первой выставки нового сезона в галерее актуального искусства «Ха-Ра-Шо». Выставка картин крымских художников из частной коллекции арт-резиденции «Берег».

17 сентября в 17:00 – официальное открытие 38 театрального сезона Крымского государственного ТЮЗа.

Праздничную программу открытия готовит детский театр «Золотой ключик». Мероприятие пройдёт в основном зале театра. Директор Крымского ТЮЗа Нина Пермякова расскажет о планах предстоящего театрального года. Художественный руководитель театра Андрей Пермяков познакомит коллег с новой стратегией развития. Андрей Олегович стал участником Академии Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего», где все лето проходил обучение. Новые идеи и стратегии продвижения театра уже внедряются в работу Крымского ТЮЗа. По традиции руководители театра поздравят сотрудников, которые отмечали юбилеи в 37 сезоне Крымского ТЮЗа. Также будут отмечены сотрудники, работающие в театре более 25 и 30 лет. Каждый из них получит золотой и серебряный знак соответственно. Худрук представит новых артистов театра: выпускника ВГИК им. Герасимова Дениса Макарова и выпускниц ОМГУ им. Достоевского Анастасию Лобову и Софью Крюкову. Также после небольшого перерыва в труппу возвращаются Дарина и Олег Димидкины, — отмечает  руководитель литературно-драматургической части Крымского государственного театра юного зрителя Елена Платонова. 

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