Крымский ТЮЗ и галерея «Ха-Ра-Шо» открывают новый сезон

15 сентября в 15:00 – открытие первой выставки нового сезона в галерее актуального искусства «Ха-Ра-Шо». Выставка картин крымских художников из частной коллекции арт-резиденции «Берег».

17 сентября в 17:00 – официальное открытие 38 театрального сезона Крымского государственного ТЮЗа.

Праздничную программу открытия готовит детский театр «Золотой ключик». Мероприятие пройдёт в основном зале театра. Директор Крымского ТЮЗа Нина Пермякова расскажет о планах предстоящего театрального года. Художественный руководитель театра Андрей Пермяков познакомит коллег с новой стратегией развития. Андрей Олегович стал участником Академии Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего», где все лето проходил обучение. Новые идеи и стратегии продвижения театра уже внедряются в работу Крымского ТЮЗа. По традиции руководители театра поздравят сотрудников, которые отмечали юбилеи в 37 сезоне Крымского ТЮЗа. Также будут отмечены сотрудники, работающие в театре более 25 и 30 лет. Каждый из них получит золотой и серебряный знак соответственно. Худрук представит новых артистов театра: выпускника ВГИК им. Герасимова Дениса Макарова и выпускниц ОМГУ им. Достоевского Анастасию Лобову и Софью Крюкову. Также после небольшого перерыва в труппу возвращаются Дарина и Олег Димидкины, — отмечает руководитель литературно-драматургической части Крымского государственного театра юного зрителя Елена Платонова.