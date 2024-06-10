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ский ТЮЗ — обладатель 4 дипломов фестиваля «Сказочное королевство»

Крымский ТЮЗ — обладатель 4 дипломов фестиваля «Сказочное королевство»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 10.06.2024

Крымский ТЮЗ привез 4 диплома VIII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство». Фестиваль проводит Севастопольский театр юного зрителя.

В этом году на суд профессионального и детского жюри Крымский ТЮЗ представил спектакль — терапевтическую сказку «Принцесса, рыцарь и дракон» режиссера Анастасии Пермяковой.

Крымский театр юного зрителя стал лауреатом сразу в четырех номинациях — «Королевское перо» за создание оригинальной пьесы получил художественный руководитель театра Андрей Пермяков, исполнитель роли дракона Иннокентия Сергей Новиков был признан «Королевским артистом» фестиваля, художник Ольга Долгова за лучшее художественное оформление спектакля стала «Королевским художником». Очень символично, что театральную династию Пермяковых, которая создала детский театр «Золотой ключик» (ныне Крымский ТЮЗ) и на протяжении 37 лет развивает театральное искусство в Крыму, признали «Королевской династией» именно в год Семьи.

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За высокое профессиональное мастерство и участие в фестивале «Сказочное королевство» Крымский государственный ТЮЗ также получил благодарственное письмо от губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Крымский ТЮЗ - обладатель 4 дипломов фестиваля «Сказочное королевство» Крымский ТЮЗ - обладатель 4 дипломов фестиваля «Сказочное королевство» Крымский ТЮЗ - обладатель 4 дипломов фестиваля «Сказочное королевство»

СПРАВКА:

  • *Проект «Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» реализуется АНО «Сказочное королевство» совместно с Севастопольским ТЮЗом при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

источник: пресс-служба Крымского ТЮЗ

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