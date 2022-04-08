Крымский ТЮЗ вернулся с «Больших гастролей». С триумфом

Вчера двухметровые снежные сугробы, сегодня нарциссы и солнце –Крымский театр юного зрителя завершил гастрольную поездку в Удмуртию. В рамках Федеральной программы «Большие гастроли», организованные ФГБУК РОСКОНЦЕНТ Крымский ТЮЗ представил на суд глазовского зрителя три спектакля: «Мюнхгаузен» (режиссер – Анастасия Пермякова), «Аз есмь тварь» (режиссер – Сергей Новиков), «Собака» (постановка – Андрей Пермяков, режиссер – Лиля Муслединова).

Сейчас есть такая тенденция, чтобы гастроли были обменными, а это значит, что нам нужно было найти театр, который бы «встал» на нашей площадке. Мы посоветовались с друзьями, театральными критиками Олегом Лоевским и Мариной Дмитревской – был назван ряд российских театров, и, как-то единогласно вспомнили про Дамира Салимзянова (прим. ред. художественный руководитель театра «Парафраз»). Мы созвонились, и все закрутилось, — цитирует пресс-служба художественного руководителя Крымского ТЮЗа Андрея Пермякова.

Крымчане влюбили в себя зрителей. Зал плакал и смеялся вместе с героями, аплодировал стоя и каждый день появлялись новые отзывы.

Любовь Дубяго о спектакле «Мюнхгаузен»:

Потрясающее воплощение истории известного персонажа, легкое повествование сюжетов из жизни фантазера-барона. До чего кропотливо собран образ, учтены все детали костюма и реквизита! Прекрасный получился образ и внешне и по силе харизмы. Смеялись много, слушали байки про полет на ядре, половину лошади и вишневое дерево. Артистично и ярко. Олень – сама грация! До чего хорош! И финал! «Улыбайтесь господа! Улыбайтесь!» Великолепное вплетение в сюжет образа Олега Янковского промурашил до слез!

Алина о спектакле «Аз есмь тварь»:

Спасибо организаторам гастролей за этот праздник! Невозможно глаз было оторвать от артистов. Очень интересно, ничего лишнего, гармония формы и содержания, потрясающая пластика Дарины Шарпило. Мне после спектакля стало жалко вообще всех нас, людей – какие мы все-таки несчастные так-то. Негодяи, конечно, но несчастные.

Лариса Пашкова о спектакле «Собака»:

Прекрасный спектакль! Собака просто бесподобна, как, впрочем, и все остальное: декорации, свет, звук, остальные актёры… Дедушка бесподобен. Уходили, рыдая. Спасибо, Евпатория! Браво, Крым…

Согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации с 5 по 8 мая Евпатория примет на своей сцене театр «Парафраз» из Глазова. Коллеги из Удмуртии сыграют также три спектакля, режиссера заслуженного деятеля искусств Удмуртской Республики Дамира Салимзянова : «Байки с Бейкер-стрит», «Просто игра», «Сейчас не до любви».

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